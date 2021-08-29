Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 216 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 216 млн., передает Trend.
Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 216 703 407 случая заражения коронавирусом и 4 506 712 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 80 508, летальных исходов - на 1 572.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 39 612 986. Далее следуют Индия (32 694 188), Бразилия (20 728 605), Россия (6 863 541), Франция (6 728 858), Великобритания (6 698 486), Турция (6 329 549), Аргентина (5 171 458), Колумбия (4 903 304), Иран (4 895 448), Испания (4 831 809) и Италия (4 524 292).
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