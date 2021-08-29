Талибы опровергли задержание двух пакистанцев, готовивших теракт у посольства Туркменистана
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" опровергло информацию о том, что возле посольства Туркменистана в Кабуле были задержаны два гражданина Пакистана, которые готовили теракт. Соответствующее заявление опубликовано на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сообщения некоторых СМИ о том, что 26 августа двое пакистанцев, которые якобы готовили теракт в отношении посольства Туркмении, были задержаны возле здания этой дипмиссии, не соответствуют действительности. Ничего подобного не происходило, туркменскому посольству не угрожает никакой опасности", - указал представитель радикалов.
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