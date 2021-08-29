В "Талибане" заявили о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами

Представитель захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" Абдул Кахар Балхи заявил, что талибы хотят установления хороших отношений со всеми странами. В интервью, опубликованном в воскресенье в швейцарской газете SonntagsBlick, он призвал мировое сообщество "признать право афганского народа на самоопределение" и поддерживать "дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

SonntagsBlick называет Балхи "одним из наиболее высокопоставленных талибов", поясняя, что он является "членом их Комиссии по культуре", бегло владеет английским языком и впервые появился на пресс-конференции в Кабуле "около 15 дней назад".

Отвечая на вопрос об отношениях Кабула с другими государствами при власти талибов, собеседник газеты сказал: "Мы хотим хороших экономических и человеческих отношений. Мы призываем все страны мира, включая Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и поддерживать хорошие дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном". Балхи при этом подчеркнул, что талибы готовы "принять любую гуманитарную помощь и помощь в сфере развития, которая не сопряжена с условиями".