Силы сопротивления Панджшера отбили атаку талибов на один из аванпостов

Силы национального сопротивления из северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась движению "Талибан", отбили атаку талибов на один из аванпостов в западной части региона. Об этом сообщил в понедельник источник в указанной провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", - указал собеседник агентства.