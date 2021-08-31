В iPhone могут внедрить возможности спутниковой техники для экстренных ситуаций

Американская корпорация Apple намерена внедрить спутниковые технологии в новых моделях iPhone, чтобы пользователи могли отправлять текстовые сообщения экстренным службам и звонить из областей, где нет сотового покрытия. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая опция должна позволить пользователям отправлять текстовые сообщения службам экстренной помощи и передавать контакты по спутниковой сети при отсутствии сигнала сотовой связи. Она может стать дополнительной наряду со стандартными протоколами SMS и iMessage.

Вторая опция предполагает использование спутниковых сетей для информирования о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и кораблекрушения.