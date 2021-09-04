В работе Netflix произошел сбой
В работе стримингового сервиса Netflix произошел сбой, неполадки наблюдаются в сегментах интернета в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По данным сервиса, больше всего жалоб зафиксировано в США, Канаде, Японии и Австралии. О проблемах в работе сервиса сообщили около 40 процентов пользователей, еще 33 процента испытывают сложности с просмотром видео, а 27 процентов пожаловались на сбои в работе приложения.
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