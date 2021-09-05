Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 221 млн

В мире 5 сентября 2021 05:53 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 221 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 221 млн., передает Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 221 073 172 случая заражения коронавирусом и 4 574 383 смерти от последствий данного вируса.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 40 765 356. Далее следуют Индия (32 987 615), Бразилия (20 877 864), Россия (6 993 954), Великобритания (6 941 611), Франция (6 826 042), Турция (6 478 663), Аргентина (5 202 405), Иран (5 103 537), Колумбия (4 916 980), Испания (4 877 755) и Италия (4 566 126).

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