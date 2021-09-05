Генсек НАТО высказался против создания независимых вооруженных сил ЕС

Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников по НАТО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся", - сказал он.

По его мнению, "любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу".

Перед встречей в Любляне глав внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания в собственных независимых вооруженных сил.

Кроме того, Столтенберг выразил надежду, что Россия и Китай будут препятствовать превращению Афганистана в убежище террористов.

"Я полностью согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над предотвращением того, чтобы Афганистан стал местом, где террористические группы могут свободно действовать и готовить, организовывать, планировать и финансировать нападения на наши страны", - сказал он.