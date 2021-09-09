Саудовская Аравия приветствует рассекречивание документов, касающихся терактов 9/11

В мире 9 сентября 2021 00:49 (UTC+04:00)
Саудовская Аравия приветствует рассекречивание документов, касающихся терактов 9/11

Посольство Саудовской Аравии в США заявило, что приветствует рассекречивание Белым домом материалов расследования терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте дипмиссии, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Дипломаты отметили, что Эр-Рияд не причастен к террористическим атакам двадцатилетней давности.

«Прискорбно, что такие ложные и злонамеренные заявления продолжаются. В ответ Саудовская Аравия может лишь подтвердить свою давнюю поддержку полного рассекречивания любых документов и материалов, касающихся расследования Соединенными Штатами терактов, в надежде, что полное обнародование этих документов раз и навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства», — говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что в опубликованные ранее документах нет никаких доказательств того, что «правительство или должностные лица Саудовской Аравии заранее знали о теракте или каким-то образом участвовали в его планировании или осуществлении».

«Саудовская Аравия безоговорочно осудила <...> страшные преступления, совершенные против США - ее близкого союзника и партнера», — резюмировали в диппредставительстве.

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