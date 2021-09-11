Apple предупредила о негативном влиянии вибрации мотоциклов на камеру iPhone

Компания Apple предупредила, что воздействие сильных вибраций, которые генерируют двигатели мотоциклов, могут негативно сказаться на работе камеры iPhone. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщается на сайте Apple.

В публикации отмечается, что смартфоны не стоит устанавливать на держатели на мотоциклах.

«Двигатели с высокой мощностью или с большим объемом создают интенсивные вибрации высокой амплитуды, которые передаются через шасси и руль», — говорится в официальном сообщении Apple.

Компания отмечает, что из-за вибрации может испортиться система оптической стабилизации изображения и автофокусировка с обратной связью, которые доступны на iPhone.

Ранее купертиновцы разослали журналистам приглашение на свою главную презентацию 2021 года, которая пройдет 14 сентября в 20:00 по московскому времени.

В ходе презентации должны представить линейку iPhone 13, которая, судя по многочисленным слухам, получит множество нововведений. В плане дизайна фронтальной панели ожидается возможное уменьшение или вовсе отказ от «челки» благодаря установке подэкранного Face ID, а сзади — измененный дизайн блока камер в моделях iPhone 13 и 13 Mini.