Выявлен вред избытка свободного времени

В мире 13 сентября 2021 06:47 (UTC+04:00)
Выявлен вред избытка свободного времени

Исследователи из США показали, что избыток свободного времени негативно влияет на чувство благополучия человека. Статья ученых опубликована в Journal of Personality and Social Psychology, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Для начала ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов изучили данные двух опросов более 35 тысяч американцев. В одном из них участники предоставляли детальную информацию о том, чем они занимались в течение предыдущих 24 часов и как это на них отражалось. Выяснилось, что самочувствие улучшалось с увеличением свободного времени, однако при достижении отметки в два часа переставало это делать, а после пяти — начинало снижаться. Анализ другого опроса выявил тот же вред для чувства благополучия.

Затем исследователи провели два онлайн-эксперимента с участием более шести тысяч человек. В первом участников просили представить, что на протяжении шести месяцев каждый день у них будет только установленное количество свободного времени. Им случайно назначали время — от 15 минут до семи часов — и просили описать свои чувства. У людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже. Во втором эксперименте участникам назначали среднее — 3,5 часа — или максимальное (семь часов) свободное время, но в то же время просили провести его за продуктивными (тренировками или хобби) или непродуктивными (смотрением телевизора) занятиями. При выполнении последних даже при большем количестве свободного времени самочувствие ухудшалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский фильм &quot;Бастард&quot; отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)
Азербайджанские музыканты на первом Международном Каспийском фестивале OperaFirst. Astrakhan
Азербайджанские музыканты на первом Международном Каспийском фестивале OperaFirst. Astrakhan
IMPROVISED by INDUSTRY - постапокалиптический перформанс в Баку, или Звук дождя (ФОТО/ВИДЕО)
IMPROVISED by INDUSTRY - постапокалиптический перформанс в Баку, или Звук дождя (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Пентагоне заявили, что США знают о сообщениях о новых ракетных пусках КНДР США 07:21
Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране Строительство 07:00
Выявлен вред избытка свободного времени В мире 06:47
В Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта Общество 06:23
Бритни Спирс объявила о своей помолвке Звёздный мир 05:55
В Египте откроют два новых туристических города Арабские страны 05:30
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский Другие страны 05:02
Пентагон завершил программу, начатую на последних минутах президентства Трампа США 04:35
США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик США 04:11
Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open Спорт 03:42
В Словакии начинают делать прививки третьей дозой вакцины от коронавируса Европа 03:15
Названа предполагаемая причина убийства Мэрилин Монро США 02:45
Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:18
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности Другие страны 01:55
Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии Спорт 01:38
Вертолет со спасателями потерпел крушение на юго-востоке Франции Европа 01:17
В МАГАТЭ выяснят, согласен ли Иран придерживаться старых договоренностей Ядерная программа 00:42
Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам ИКТ 00:14
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в России Россия 12 сентября 23:42
В Иране за сутки от коронавируса умерли 487 человек Общество 12 сентября 23:29
Есть факты сокрытия учительских вакансий – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 23:14
Министр образования Азербайджана назвал условия, при которых школы не закроются Общество 12 сентября 22:52
Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету Израиль 12 сентября 22:39
Ведутся работы по строительству средних школ в Шуше и Агдаме – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 22:25
Мы полностью готовы к новому учебному году – министр образования Азербайджана Общество 12 сентября 22:13
SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink В мире 12 сентября 22:00
Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате Европы 4 медали Общество 12 сентября 21:33
Риккьярдо стал победителем Гран-при Италии "Формулы-1" Спорт 12 сентября 21:21
Делегация парламента Казахстана побывала в городах Шуша и Физули (ФОТО) Политика 12 сентября 21:06
В Англии решили не вводить паспорта вакцинации Европа 12 сентября 20:46
В Казахстане наблюдается перенаселение городов и обезлюдение приграничных территорий Казахстан 12 сентября 20:10
Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД Россия 12 сентября 20:02
Аэропорт в Стамбуле с начала года обслужил свыше 20 млн пассажиров Турция 12 сентября 19:44
Грузия сократила импорт сливочного масла Бизнес 12 сентября 19:29
Состоялась торжественная церемония открытия международных учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12 сентября 19:23
Глава МИД Франции отправился в Катар, чтобы обсудить новые эвакуации из Афганистана Европа 12 сентября 19:08
Турция ведет переговоры о проведении 3-го этапа клинических испытаний отечественной вакцины в Азербайджане Общество 12 сентября 18:22
В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополчением и талибами Другие страны 12 сентября 17:49
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен Турция 12 сентября 17:23
Талибы осудили теракты 11 сентября Другие страны 12 сентября 17:18
Международная общественность осознала серьезность проблемы миграции - глава МИД Турции Турция 12 сентября 17:04
В Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана Бизнес 12 сентября 16:44
Начальник Генштаба Азербайджанской армии находится с официальным визитом в Турции Политика 12 сентября 16:14
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 сентября 15:44
Грузия получила очередную партию вакцин Грузия 12 сентября 15:37
Усилия НПО особенно важны в плане предотвращения клеветнических кампаний армян против Азербайджана Политика 12 сентября 15:31
В Азербайджане выявлено еще 2 676 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 893 человека Общество 12 сентября 15:28
Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие Иран 12 сентября 15:12
Представители НПО Азербайджана посетили Шушу (ФОТО) Общество 12 сентября 15:00
Мэр Парижа анонсировала свою кандидатуру на президентских выборах во Франции Европа 12 сентября 14:57
Жители Агдама в очередной раз посетили свой родной город (ФОТО) Общество 12 сентября 14:40
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны Политика 12 сентября 14:05
Началась очередная поездка жителей города Шуша на свои родные земли Политика 12 сентября 13:54
Туркменистан увеличил добычу природного газа Туркменистан 12 сентября 13:37
В Азербайджане обнародован список поступивших на вакантные места вузов Общество 12 сентября 13:34
В России выявили 18 554 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12 сентября 13:29
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 12 сентября 13:17
Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране Иран 12 сентября 12:51
Иран должен прекратить незаконные перевозки грузов в Карабах – азербайджанский депутат Политика 12 сентября 12:40
В Грузии выявлено 1 838 новых случаев коронавируса, 5289 пациентов выздоровели Грузия 12 сентября 12:23
Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок Европа 12 сентября 12:22
Число заражений COVID-19 в мире превысило 224 млн В мире 12 сентября 11:50
Представители Кыргызстана примут участие в Международном форуме по Центральной Азии в Ташкенте Кыргызстан 12 сентября 11:35
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО) Культура 12 сентября 11:19
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 12 сентября 11:07
Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность создания совместных предприятий Бизнес 12 сентября 11:04
Поставки продукции птицеводства из иранской провинции Голестан идут в 15 стран Иран 12 сентября 10:47
Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку Общество 12 сентября 10:12
Грузия уменьшила импорт лекарств Бизнес 12 сентября 09:54
При столкновении судов в Японии один человек погиб Другие страны 12 сентября 09:34
Джонсон намерен во вторник рассказать о планах борьбы с COVID-19 Европа 12 сентября 08:52
ФБР обнародовало документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена США 12 сентября 08:26
Единый оператор Транскаспийского торгового маршрута упростит перемещение товаров - эксперт Транспорт 12 сентября 08:00
В Азербайджане сократился объем купонных выплат инвесторам Финансы 12 сентября 08:00
Объем выданных агросектору кредитов в Азербайджане возрос Финансы 12 сентября 08:00
Свыше 3,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 12 сентября 07:35
Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа Израиль 12 сентября 07:06
В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19 Другие страны 12 сентября 06:37
В Иране произошло землетрясение Общество 12 сентября 06:10
США пожертвовали Кот-д'Ивуару более 350 тыс. доз вакцины Pfizer США 12 сентября 05:38
Больше десяти горилл заразились коронавирусом в американском зоопарке США 12 сентября 05:10
В Евроквартале Брюсселя прошел митинг против санитарных ограничений Европа 12 сентября 04:39
150-я ракетка мира Радукану выиграла US Open Спорт 12 сентября 04:12
Взрывы прогремели у аэропорта в Ираке Арабские страны 12 сентября 03:45
МАГАТЭ не получит доступ к ядерным объектам Ирана после визита гендиректора агентства Ядерная программа 12 сентября 03:22
Мужчина с ножом ранил пятерых человек в Италии Европа 12 сентября 02:55
Вопреки всем актам саботажа Турция приближается к целям на 2023 год - Эрдоган Турция 12 сентября 02:29
Папа Римский призвал противостоять фундаментализму Европа 12 сентября 02:05
Свыше 30 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 12 сентября 01:42
Трое силовиков погибли в результате атаки боевиков ИГ в Ираке Арабские страны 12 сентября 01:15
Глава МИД Швеции назвала причину провала миссии Запада в Афганистане Европа 12 сентября 00:51
Рост ВВП Туркменистана составил с начала года составил 6.2% Туркменистан 12 сентября 00:32
До конца 2023 года в 5 провинциях Турции появятся логистические центры (Эксклюзив) Турция 12 сентября 00:01
Трамп ответил на вопрос о своем участии в выборах 2024 года США 11 сентября 23:52
Из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю Израиль 11 сентября 23:31
Туркменистан разработает инвестиционную программу на 2022 год Туркменистан 11 сентября 23:12
Сборная Азербайджана завоевала 60 медалей на первых Играх стран СНГ Общество 11 сентября 23:00
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат Политика 11 сентября 22:58
Глава МАГАТЭ совершит визит в Иран Политика 11 сентября 22:40
Американская Epsilon получила приток газа из скважины Эрназар-10 в Узбекистане Узбекистан 11 сентября 22:33
Все новости