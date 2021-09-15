Коров начнут дрессировать ради спасения планеты

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии и из Лейбницкого института биологии сельскохозяйственных животных в Германии совместно разработали программу по приучению телят к туалету. Дрессировка коров позволит существенно сократить вред экологии от животноводства ради спасения планеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Bloomberg.

Коровья моча загрязняет воздух и почв. У нее высокая концентрация нитратов, которые при разложении в почве загрязняют ее и ближайшие грунтовые воды. Помимо нитратов, выделяется закись азота (N2O) — парниковый газ, вред от которого в 300 раз больше, чем от углекислого (СО2). Моча вместе с экскрементами образует еще одно токсичное вещество — аммиак.

По словам ученых, программа дрессировки телят не отличается от приучения маленьких детей к горшку. В ходе эксперимента исследователи награждали 16 телят едой за мочеиспускание в специальной «уборной», получившей название «MooLoo». Если же телята не начинали делать то, что от них требуется, их обливали холодной водой.

Это не первая попытка приучить коров к туалету, однако результаты этого эксперимента наиболее многообещающие — после 15 дней тренировок три четверти телят полностью освоили навык. Авторы исследования подчеркнули, что телятам для этого потребовалось меньше времени, чем ребенку.

«Если бы мы смогли собрать 10 или 20 процентов всей мочи, этого было бы достаточно, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов и количество вымываемых с водой нитратов», — заключил профессор психологии Оклендского университета Дуглас Эллифф, участвовавший в разработке программы. Ученый добавил, что проведенный эксперимент доказывает, что коров можно дрессировать, причем довольно легко.

Тем временем обсуждения вреда животноводства в основном сосредоточены на выбросах метана. Для их сокращения предпринимаются различные меры — так, в Бразилии будут давать коровам специальный корм, а в США изучают влияние морских водорослей на пищеварение скота. В Европе намерены использовать специальные намордники для улавливания метана, выделяемого коровами при дыхания и отрыжке.