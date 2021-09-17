Сотрудники Google взбунтовались против неравных зарплат

В мире 17 сентября 2021 00:08 (UTC+04:00)
Сотрудники Google взбунтовались против неравных зарплат

Временные сотрудники Google взбунтовались против технологического гиганта и подписали петицию, в которой потребовали выплатить им компенсацию, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru". Как сообщает Insider, претензии персонала связаны с тем, что компания незаконно недоплачивала внештатным работникам.

В начале августа в СМИ появился отчет, в котором Google уличили в нарушении закона о паритете заработной платы в нескольких странах Европы и Азии. Согласно этому правилу, компании не могут выплачивать неравные зарплаты штатным и внештатным работникам, если они выполняют аналогичные обязанности. В США такого закона нет, однако в Google работают около 6000 временных сотрудников, подрядчиков и контрагентов со всего мира, включая Великобританию, Ирландию, Индию, Германию, Нидерланды, Францию и Польшу.

Петиция к Google призывает компанию выплатить контрактным сотрудникам «полную заработную плату, на которую они имеют законное право и которую они заслужили». Всего корпорация задолжала своим наемным рабочим свыше 100 миллионов долларов. Также техногиганта призвали выплачивать временным сотрудникам в США ту же сумму, что и штатным, независимо от законодательства страны.

Петиция была создана профсоюзом рабочих, организованным в январе. В требованиях отмечается, что стоимость компенсаций будет незначительной суммой, учитывая оценку Google в триллион долларов и что руководство поставило в приоритет избежать негатива в прессе, а не повысить заработную плату и, следовательно, качество жизни тысяч своих сотрудников.

Отчет о неравной заработной плате прокомментировал директор отдела по соблюдению требований в Google Спайро Каретсос. Он написал в своем блоге, что высокие стандартны, которых придерживается техногигант, не были соблюдены. Сейчас компания проводит «тщательный анализ» ситуации, чтобы устранить любые расхождения в оплате труда.

В начале августа Google уже сталкивался с претензиями от своего персонала. Тогда недовольны заработной платой остались удаленные сотрудники. Компания решила сократить жалованье тем работникам, которые перебрались жить в более дешевые районы, так как теперь у них не было необходимости искать жилье ближе к офису.

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