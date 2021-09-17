ООН выступает за диалог в Индо-Тихоокеанском регионе

ООН считает, что противоречия в Индо-Тихоокеанском регионе следует решать на основе диалога. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заключение соглашения в сфере обороны между США, Австралией и Великобританией (AUKUS).

"Мы хотели бы подчеркнуть важность диалога для разрешения региональной напряженности и сохранения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".