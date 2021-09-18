Гендиректор ЮНЕСКО призвала обеспечить доступ к образованию всем детям в Афганистане

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призвала обеспечить всем детям в Афганистане беспрепятственный доступ к образованию. Слова главы международной организации, штаб-квартира которой находится в Париже, привели в субботу в пресс-службе ЮНЕСКО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будущее Афганистана зависит от образования девочек и мальчиков. Поэтому мы призываем все соответствующие стороны в Афганистане обеспечить всем детям беспрепятственный доступ к образованию в рамках постепенного открытия школ", - сказала Азуле по прибытии в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

"В это критическое время необходимо уважать право всех учащихся на образование, особенно это касается прав девочек", - подчеркнула она. Также важно, по ее словам, "чтобы всем женщинам, работающим в школах, было разрешено вернуться на свои места для преподавания". "Наша коллективная ответственность состоит в том, чтобы обеспечить полное соблюдение права афганских детей на образование", - указала генеральный директор ЮНЕСКО.