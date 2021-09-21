Норвежский ученый поставил коронавирус в один ряд с сезонными инфекциями

Заместитель директора Норвежского института общественного здравоохранения (FHI) Гейр Бухольм заявил, что в нынешней ситуации коронавирус можно поставить в один ряд с сезонными инфекциями. Его слова передает издание Verdens Gang, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Сейчас мы находимся на новом этапе, когда мы должны рассматривать коронавирус как одно из нескольких респираторных заболеваний с сезонными изменениями», - заявил ученый. Он обратил внимание на то, что большинство людей, которые находятся в группе риска, вакцинированы, поэтому в последнее время больницы относительно свободны. Однако это не означает, что пандемия кончилась, потому что в развивающихся странах вакцинация не охватывает достаточное количество человек, добавил замдиректора FHI.

Согласно данным FHI, по состоянию на 20 сентября в стране были вакцинированы около 82 процентов жителей старше 18 лет от общего числа населения (более 3,5 миллиона человек).