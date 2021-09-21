Госсекретарь США и глава МИД Великобритании обсудили Афганистан и Иран
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, сообщает госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане, преодоление климатического кризиса, Иран, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и углубление наших экономических связей", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Международный центр Низами Гянджеви провел 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ВИДЕО)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями