iOS 15 стала доступна для iPhone
Операционная система (ОС) iOS 15 стала доступной для смартфонов iPhone. Об этом в понедельник сообщила американская компания Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"IOS 15 доступна сегодня [20 сентября]", - говорится в пресс-релизе компании.
Ранее Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 объявила о ряде обновлений в сервисе FaceTime, приложении "Кошелек", а также в уведомлениях.
Кроме того, в iOS 15 появится новая функция Live Text, которая распознает на фотографии текст, который можно скопировать. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит).
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