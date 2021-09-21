iOS 15 стала доступна для iPhone

Операционная система (ОС) iOS 15 стала доступной для смартфонов iPhone. Об этом в понедельник сообщила американская компания Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"IOS 15 доступна сегодня [20 сентября]", - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 объявила о ряде обновлений в сервисе FaceTime, приложении "Кошелек", а также в уведомлениях.

Кроме того, в iOS 15 появится новая функция Live Text, которая распознает на фотографии текст, который можно скопировать. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит).