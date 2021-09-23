Евросоюз работает над открытием представительства в Афганистане - Боррель

Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в афганской столице, городе Кабул.

Об этом заявил в четверг журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.