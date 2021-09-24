Звезда «Гарри Поттера» упал в обморок во время турнира по гольфу

Британский актер Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, упал в обморок во время выставочного турнира по гольфу в штате Висконсин, США. Об этом сообщает USA Today, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Иницидент произошел перед 43-м Кубком Райдера. Актер участвовал в соревнованиях в составе команды европейских знаменитостей. После позирования для совместной фотографии 34-летний Фелтон потерял сознание и упал на землю.

К моменту прибытия на поле медиков звезда франшизы «Гарри Поттер» пришел в себя и с чужой помощью смог подняться на ноги. Врачи увезли его с поля на электромобиле, актер был доставлен в больницу. Причина произошедшего не сообщается. Состояние Фелтона на данный момент неизвестно.