Видеоигровая компания Activision Blizzard выплатит $18 млн по иску о дискриминации

Американская компания по разработке и изданию видеоигр Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о дискриминации. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что Activision Blizzard достигла соглашения с Комиссией США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) для урегулирования претензий и будущего усиления политики и программ по предотвращению преследований и дискриминации на рабочем месте в компании.

«В соответствии с соглашением Activision Blizzard взяла на себя обязательство создать фонд в размере $18 млн. для компенсации и возмещения ущерба правомочным заявителям. Любые суммы, не использованные заявителями, будут разделены между благотворительными организациями, которые продвигают женщин в индустрии видеоигр или способствуют повышению осведомленности о домогательствах и проблемах гендерного равенства, а также инициативах по разнообразию, справедливости и вовлеченности компаний, как это одобрено EEOC», — говорится в заявлении.