Ученые выявили способность матерей передавать антитела к COVID-19 младенцам

Ученые больницы Mount Sinai в Нью-Йорке провели исследование, которое выявило, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко, сообщает Daily Mail. Таким образом младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, получают частичную защиту от вируса, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Американские исследователи собрали молоко у 75 женщин, которые выздоровели от коронавируса и выяснили, что антитела присутствовали в грудном молоке до десяти месяцев после заражения матери. При этом большинство образцов молока матерей с положительным результатом на COVID-19 нейтрализовали вирус.

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Сейчас ученые выясняют, способен ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации. Антитела грудного молока хотят использовать для разработки нового лекарства от COVID-19 для взрослых.