Netflix купил свою первую игровую студию

В мире 29 сентября 2021 06:25 (UTC+04:00)
Netflix купил свою первую игровую студию

Стриминговый сервис Netflix приобрел свою первую студию по созданию видеоигр - инди-разработчика Night School Studio. Об этом сообщает Deadline, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мы вдохновлены смелой миссией разработчиков – установить новую планку повествования в видеоиграх. Их приверженность художественному мастерству и подтвержденный послужной список делают их бесценными партнерами, поскольку мы вместе развиваем творческие возможности и библиотеку игр Netflix», - заявил вице-президент Netflix по разработке игр Майк Верду.

Night School Studio была основана в 2014 году бывшими сотрудниками Telltale Games и Disney Interactive Studios. За семь лет они успели выпустить приключенческую игру Oxnfree и Afterparty. В текущий момент разработчики заканчивают свою третью игру – Oxnfree 2, которую планируется выпустить в 2022 году.

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