Ридли Скотт рассказал о новом «Гладиаторе»

Культовый британо-американский режиссер Ридли Скотт рассказал о своих творческих планах изданию Empire, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

После двух релизов этого года — «Последней дуэли» и «Дома Гуччи» — режиссер принялся за работу над кинолентой о приходе Наполеона к власти во Франции. Рабочее название картины - Kitbag, («Вещевой мешок»). В картине будут задействованы Хоакин Феникс и Джоди Комер.

Далее Ридли Скотт планирует снять продолжение «Гладиатора», картины, получившей пять «Оскаров», включая главный в номинации «Лучший фильм». Ридли Скотт заявил, что сценарий он уже пишет. Режиссер задействован в десятке проектов, поэтому о дате выходе нового «Гладиатора» он точно сказать не может.