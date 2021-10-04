В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.