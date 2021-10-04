В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда
Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс и его охрана - двое полицейских - погибли в воскресенье в результате столкновения грузовика с их автомобилем на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг на юге Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, обе машины загорелись при столкновении, водитель грузовика также получил серьезные травмы. Информации о том, как произошла авария, пока нет. Водитель грузовика был допрошен в больнице.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана