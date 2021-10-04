Сбой произошел и в работе TikTok

В работе популярной социальной сети TikTok произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего доступность различных интернет-сайтов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Неполадки пользователей соцсети начали наблюдаться с 20.00 (GMT+4).

В основном перебои в работе TikTok наблюдаются в Европе. Число пользователей, столкнувшихся с проблемами, постоянно растет.

При этом 50% пользователей пожаловались на плохую работу приложения, 40% сообщили о проблемах в работе сайта. У 10% возникли проблемы с загрузкой личного профиля.

В настоящий момент причина сбоя в работе TikTok неизвестна.

Предыдущие проблемы в работе социальной сети были замечены 27 сентября.

Ранее масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

По данным сервиса, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.