Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире и заявила, что использование бустерных прививок от COVID-19 усилит неравномерность доступа к препаратам, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Организация призвала мировое сообщество сосредоточиться на расширении первичной вакцинации высокоприоритетных групп населения в условиях ограниченных поставок.

«Внимание по-прежнему сфокусировано на срочном повышении охвата глобальной вакцинацией первичными сериями с целью защиты от тяжелого протекания болезни», — указали в ВОЗ, напомнив, что в национальных программах бустерных доз должны учитываться не только безопасность и эффективность вакцин, но и их наличие в мире.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Всемирном форуме лидеров, заявил об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. Он подчеркнул, что 75 процентов вакцин получили страны с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов, а в страны с низким уровнем дохода было поставлено менее половины одного процента от мирового объема.