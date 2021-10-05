Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября

В мире 5 октября 2021 22:58 (UTC+04:00)
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября

Министры обороны стран - членов НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября 2021 года. Встречи будут проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в документе.

Как поясняет пресс-служба альянса, программа встречи будет обнародована позже.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Узбекистан намерен нарастить объем производства стройматериалов
Узбекистан намерен нарастить объем производства стройматериалов
Беларусь нарастила импорт продукции из Туркменистана
Беларусь нарастила импорт продукции из Туркменистана
Агентство Азербайджана по развитию МСБ внедрило новый механизм поддержки предпринимателей
Агентство Азербайджана по развитию МСБ внедрило новый механизм поддержки предпринимателей
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября В мире 22:58
Армянские СМИ распространили очередную ложную информацию об азербайджанской армии - минобороны Политика 22:23
Хлопок в США подорожал до максимума за 10 лет Экономика 22:19
Казахстанские туристы смогут посещать Таиланд без карантинных ограничений Казахстан 21:51
Армяне за период оккупации загрязняли внутренние реки Азербайджана Общество 21:40
F-35A испытали на способность наносить ядерный удар США 21:28
В Баку прошла церемония вручения государственных наград деятелям культуры (ФОТО) Культура 21:01
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:31
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19:37
В Азербайджане выявлено еще 826 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 597 человек Общество 19:33
Арестованные бывшие сотрудники ГТК Азербайджана заразились коронавирусом Общество 19:13
В Азербайджане определяются новые требования по защите интересов потребителей Общество 18:54
В мэрии Булонь-Бийанкур представлены картины азербайджанской художницы (ФОТО/ВИДЕО) Культура 18:52
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги приема в резидентуру Общество 18:35
Продолжается подготовка к Бакинскому международному бизнес-форуму Экономика 18:04
ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» объявило тендер Тендеры 17:58
В Баку при организации Агентства по развитию МСБ и MÜSİAD пройдет Международный бизнес-форум (ФОТО) Экономика 17:57
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 17:49
Дефицит торгового баланса США в августе вырос до $73,3 миллиарда США 17:47
Uz-Kor Gas Chemical открывает тендер на закупку масляных обогревателей Тендеры 17:43
ОАЭ объявили о запуске программы по исследованию Венеры Арабские страны 17:43
Из извергающегося вулкана на Канарах происходит выброс "горящих шаров" Европа 17:40
Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана о наблюдаемой на территории страны погоде Общество 17:30
Азербайджанские волонтеры Википедии продолжают размещать статьи о Второй Карабахской войне Общество 17:25
Портовую ОЭЗ с автопаромом в Иран планируют создать в дагестанском Каспийске Экономика 17:20
Акции российских нефтяных компаний обновляют исторические максимумы на фоне решения ОПЕК+ Россия 17:05
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии провели пресс-конференцию (ФОТО) Политика 17:03
Объявлен размер купонных выплат инвесторам в Азербайджане Финансы 16:58
Глава Ассоциации ювелиров Азербайджана о влиянии пандемии COVID-19 на рынок Экономика 16:51
Центральный банк Азербайджана продал на валютном аукционе свыше $73 млн Финансы 16:50
В Узбекистане выросли доходы банковского сектора Финансы 16:45
Шотландская компания построит в Азербайджане свыше 1,5 тыс. км дорог Экономика 16:35
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО) Политика 16:25
Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!» ИКТ 16:19
В Баку из-за COVID-19 приостановлена работа мечети Хусейние - МВД Общество 16:04
Азербайджанский “Xalq Bank” упростил условия кредитования Финансы 15:58
Узбекистан намерен нарастить объем производства стройматериалов Бизнес 15:57
Один класс бакинской школы перешел на дистанционное обучение Общество 15:55
Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции Политика 15:46
В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 15:31
Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:30
Губернатор Калифорнии ввел режим ЧП из-за разлива нефти у берегов штата США 15:26
Израиль поставит Чехии четыре батареи ЗРК SPYDER Израиль 15:23
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО) Политика 15:07
Тема любви...Известный немецкий исламовед провел в Баку творческий вечер (ФОТО) Культура 15:01
За пять дней в рамках Бакинской международной книжной выставки пройдет около 150 мероприятий (ФОТО) Культура 14:56
Бесплатный ультразвуковой пилинг и аппаратная мезотерапия в АSTHETIK LAB Общество 14:49
Казахстанское ТОО привлечет услуги по перевозке пассажиров Тендеры 14:46
Президент Ильхам Алиев выделил 6,4 млн манатов на строительство автодороги в Хызы Политика 14:46
На фоне сбоя соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp активизировались злоумышленники - "Лаборатория Касперского" ИКТ 14:46
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) Интересное 14:44
В Баку завершается реставрация крепостных стен Ичеришехер (ФОТО) Общество 14:43
Глава ИВ Гедабейского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение Политика 14:39
Masdar и ACWA Power введут в эксплуатацию 4 ВЭС в Узбекистане Энергетика 14:33
В Туркменистане разработают «Экспортную платформу» Туркменистан 14:33
Путин и Рахмон обсудили по телефону развитие ситуации в Афганистане Россия 14:10
Раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечивают высокотехнологичными протезами (ФОТО) Политика 14:08
Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40% Турция 14:07
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и российским Темрюком Турция 14:07
Турция с начала года экспортировала кожаные изделия более чем на $1 млрд Турция 14:07
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 13:56
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги хотели свергнуть меня руками каких-то местных предателей Политика 13:54
Знаменательные кадры: Президент Ильхам Алиев осмотрел БПЛА Harop в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:51
В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный Мир Хамзе Нигари Карабаги (ФОТО) Культура 13:50
ЕБРР поддерживает расширение первого цифрового банка в Узбекистане (Эксклюзив) Финансы 13:49
Президент Ильхам Алиев: Какой-то провинциальный иранский мулла распространял клевету об Азербайджане, я сказал: не обращайте внимания (ВИДЕО) Политика 13:48
В Баку незначительно сократилась номинальная зарплата наемных работников Экономика 13:46
В Баку стоимость платных услуг населению возросла на более чем 165 млн манатов Экономика 13:41
Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни Культура 13:31
С начала года в Азербайджане реализовано свыше 2,5 тыc. автомобилей Транспорт 13:30
Узбекистан введет в эксплуатацию 10 ТЭС к 2024 году Энергетика 13:28
Президенту Ильхаму Алиеву представлен план развития города Джебраил (ФОТО) Политика 13:26
Президент Ильхам Алиев: На венской встрече глав МИД стран-сопредседателей Минской группы мне дали текст заявления, я сказал, что не подпишу это Политика 13:23
Азербайджан может стать драйвером роста для российских экспортеров фармотрасли и медоборудования Экономика 13:22
Завтра в Баку местами будет дождливо Общество 13:13
В Азербайджане 12-15-летние подростки смогут пройти вакцинацию от COVID-19 Общество 13:11
Президент Ильхам Алиев позвонил Эмомали Рахмону Политика 13:03
Группе работников образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение Политика 12:54
Узбекистан введет в эксплуатацию 6 ФЭС к 2023 году Энергетика 12:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников образования Политика 12:43
Президент Ильхам Алиев: Наше Великое возвращение началось с Джебраила Политика 12:41
Президент Ильхам Алиев: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа Политика 12:38
Новый проект: Налажено сотрудничество между Экспертной платформой Baku Network и турецкой ATA Platform (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:37
Разработчики "Спутника V" рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября Европа 12:34
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Джебраила началось еще пять лет назад Политика 12:34
Президент Ильхам Алиев: Мы одержали победу, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью Политика 12:33
Президент Ильхам Алиев: Мифологии положен конец, никто не говорит о "непобедимой армянской армии" Политика 12:31
Цена газа в Европе обновила исторический рекорд Европа 12:28
Президент Ильхам Алиев: Мы мобилизовали и мобилизуем все силы, чтобы в короткие сроки реконструировать, восстановить Джебраил и все другие наши районы (Полная речь) Политика 12:28
Коронавирус в Израиле: Менее 38 тысяч зараженных, около 500 в тяжелом состоянии Израиль 12:18
Беларусь нарастила импорт продукции из Туркменистана Бизнес 12:18
Выгодная осенняя кампания от CityNet продолжается Общество 12:01
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 5 октября Узбекистан 11:57
В Казахстане построят очередной осетровый завод Казахстан 11:52
Назван объем поставок СУГ в Украину компанией SOCAR Энергетика 11:52
Бакинская международная книжная выставка-ярмарка станет ежегодной (ФОТО) Культура 11:36
Азербайджан будет экспортировать золотые изделия в страны Центральной Азии Экономика 11:36
Оборот сферы общепита в Баку вырос на более чем 40 млн манатов Экономика 11:28
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества (ФОТО) Политика 11:21
На лечение в Турцию отправлены еще четверо азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Общество 11:18
Все новости