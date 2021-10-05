Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября
Министры обороны стран - членов НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится в штаб-квартире НАТО 21 и 22 октября 2021 года. Встречи будут проходить лично под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - отмечается в документе.
Как поясняет пресс-служба альянса, программа встречи будет обнародована позже.
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