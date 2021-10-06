Число заражений COVID-19 в мире превысило 236 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 236 млн., передает Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 236 562 409 случая заражения коронавирусом и 4 830 563 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 119 426, летальных исходов - на 2 743.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 44 776 407. Далее следуют Индия (33 870 385), Бразилия (21 499 074), Великобритания (7 967 985), Россия (7 637 427), Франция (7 033 755), Иран (5 651 961), Аргентина (5 261 935), Испания (4 967 200), Колумбия (4 964 454) и Италия (4 686 109).