Samsung запретила бросать смартфоны на кровать

Samsung может узнать, если пользователи повредят смартфоны из-за неаккуратного обращения с устройством. Об этом в своем Twitter сообщает известный блогер под ником Tron, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам блогера, в новом раскладном девайсе Galaxy Z Flip3 присутствует специальная система, которая фиксирует все случаи падения устройства. Данные записываются на основе датчика, который считывает ускорение, возникающее при свободном падении. Если пользователи уронит свой девайс и разобьет его, то компания может запретить официальному сервисному центру проводить бесплатный ремонт.

В качестве примера описываются сценарии, когда смартфоны могут сломаться, если бросить их на кровать или диван. Максимальной высотой, с которой можно ронять Galaxy Z Flip3 без опаски потерять гарантийное обслуживание, является один метр. «Samsung может отказаться от бесплатного ремонта, даже если аппарат находится на гарантии и на корпусе нет видимых трещин или царапин», — отметил Torn.

Автор также рассказал, что ему известна история, когда на смартфоне треснуло стекло. Случай мог бы расцениваться как гарантийный, однако извлеченные из телефона данные показали, что девайс падал не менее трех раз.