Обнаружено влияние COVID-19 на новорожденных

В мире 8 октября 2021 08:54 (UTC+04:00)
Обнаружено влияние COVID-19 на новорожденных

Исследователи из Великобритании обнаружили, что перенесенная матерью коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему новорожденного. Статья ученых опубликована в журнале Nature Immunology, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Специалисты из Королевского колледжа Лондона оценили здоровье новорожденных у 30 матерей, болеющих (чье ПЦР-тестирование было проведено не позднее чем за две недели до родов) или уже перенесших COVID-19. Выяснилось, что у детей первых было выше содержание естественных киллеров и некоторых типов Т-клеток. Уровень цитокинов плазмы — небольших информационных молекул — был повышен у новорожденных из обеих групп, что, по мнению исследователей, говорит о том, что инфекция у матери влияет на изменение иммунной системы новорожденного.

Также выяснилось, что матери обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, передавая через плаценту антитела против SARS-CoV-2. Особенно это было заметно для тех женщин, кто перенес COVID-19 на ранних стадиях беременности. Исследователи планируют выяснить, передается ли от матери к ребенку и сам вирус.

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