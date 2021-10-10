В США назвали самое смертоносное оружие современности

В публикации американского издания 19FortyFive названо самое смертоносное оружие в современной военной истории. Среди них - советские автомат АК-47 и гранатомет РПГ-7, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Рейтинг возглавляет британский пулемет Максима, представленный в 1884 году и произведший революцию в войне. «Он мог делать 500 выстрелов в минуту и ​​имел максимальную дальность 1800 метров. Он стрелял за счет энергии отдачи, что сделало его таким быстрым. Практически все армии имели свои версии пулемета Максима», - говорится в публикации.

Далее в списке идет тяжелый бомбардировщик США B-17 Flying Fortress, который «доминировал на Западном театре военных действий и в Тихом океане во время Второй мировой войны». «Чудо инженерной мысли, которое прошло путь от чертежей до испытаний за год», - пишет издание.

Третьим в рейтинге идет советский автомат АК-47, принятый на вооружение в СССР в конце 1940-х годов. «АК прост в использовании и надежен. Его части не обработаны так, чтобы плотно прилегать друг к другу, по сравнению с таким оружием, как [американская винтовка] AR-15. Следовательно, его легче собирать и разбирать», - говорится в публикации.

Далее в списке идет советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, эффективный для уничтожения тяжелой бронированной техники. «Есть множество вариантов РПГ, разработанных разными странами. Он стал очень популярным во время войны во Вьетнаме, когда его использовали Южный и Северный Вьетнам», - пишет издание.

Завершает рейтинг американские беспилотники MQ-1 Predator и заменяющий его MQ-9 Reaper. Издание напоминает, что первый летательный аппарат показал свою эффективность при уничтожении целей в Йемене и Афганистане.