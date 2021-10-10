ВОЗ: человечество прошло почти 60% пути в борьбе с коронавирусом

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета SonntagsBlick, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

При этом она не исключила, что людям придется «взбираться еще на одну неожиданную гору», так как впереди еще слишком много неизвестного, в том числе неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Сваминатан также обратила внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах. Например, в некоторых государствах вакцинированы уже 70-80% человек, а в Африке — меньше 4%. Чем дольше будет продолжиться ситуация, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса.