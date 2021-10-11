Коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае

Дикие животные, содержавшиеся на фермах в Китае, могли быть промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку. С такой теорией американская газета The Washington Post выступила в понедельник со ссылкой на собственные наблюдения и мнение экспертов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, в уезде Эньши (провинция Хубэй) расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей, у представителей одного из которых ранее выявлялся вирус, на 96% идентичный SARS-CoV-2. В непосредственной близости от таких пещер расположены небольшие фермы, на которых еще до начала пандемии содержались тысячи диких животных, таких как виверры, барсуки, енотовидные собаки. По мнению ученых, эти животные могут быть промежуточным звеном при передаче вирусов от летучих мышей человеку. Согласно официальной статистике, на которую ссылается The Washington Post, в целом на 290 фермах в Эньши до их закрытия в 2020 году из-за пандемии содержалось от 450 тыс. до 780 тыс. животных.