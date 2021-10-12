Twitter ввел для всех пользователей функцию удаления подписчиков

Американский сервис микроблогов Twitter отныне позволит всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех", - говорится в сообщении. В компании добавили, что при удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться.