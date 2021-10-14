Число заражений COVID-19 в мире превысило 239 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 239 млн., передает Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 239 732 368 случаев заражения коронавирусом и 4 885 860 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 412 168, летальных исходов - на 8 355.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 45 458 653 (+122 313). Далее следуют Индия (34 019 641), Бразилия (21 590 097), Великобритания (8 272 883), Россия (7 861 681), Франция (7 069 089), Иран (5 742 083), Аргентина (5 267 339), Испания (4 977 448), Колумбия (4 974 400) и Италия (4 707 087).