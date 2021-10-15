В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По информации портала, сбой произошел примерно в 00:21 (GMT+4). Большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из Германии, Нидерландов и Великобритании.
Отмечается, что пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверам и отображением ленты новостей, а также другие проблемы.
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