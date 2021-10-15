Картина Бэнкси продана за рекордные $25,4 миллиона

Работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные $25,4 млн. Она стала самой дорогой картиной художника. Об этом пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой Gazeta.ru.

Полотно «Любовь в мусорном ведре» было выставлено на аукционе Sotheby's в Лондоне с предварительной оценкой от $5,5 до $8,2. Цена продажи оказалась в три раза выше оценки

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.

Работа британского уличного художника Бэнкси, которая была частично разрезана шредером сразу после того, как была продана на аукционе три года назад, вновь ушла с молотка. На этот раз — за рекордные $25,4 млн. Она стала самой дорогой картиной художника. Об этом пишет Bloomberg.

Полотно «Любовь в мусорном ведре» было выставлено на аукционе Sotheby's в Лондоне с предварительной оценкой от $5,5 до $8,2. Цена продажи оказалась в три раза выше оценки

Картина представляет собой полуразрезанный холст в богато украшенной раме. Изображение нанесено аэрозольным баллончиком. На картине девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.