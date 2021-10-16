Вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в десятки раз

Люди, не получившие вакцину от коронавируса, попадают в больницы в 10-22 раза чаще, чем привившиеся, говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Частота госпитализаций среди невакцинированных примерно в 10-22 раза выше, чем среди вакцинированных взрослых, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов с 8 ноября откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. Ограничения на въезд иностранцев в США — въезжать разрешается только при крайней необходимости — были введены в марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

До этого исследователи из Рокфеллеровского университета в США выяснили, что организм переболевших коронавирусом порождает такие В-клетки памяти, которые способны развиваться и эволюционировать, создавая более мощную защиту от болезни, до года. Развитие клеток при вакцинации продолжается лишь два месяца, отмечают ученые.