Netflix прогнозирует, что сериал "Игра в кальмара" будет стоить около $900 млн

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал принесет прибыль почти на $900 млн. С такими оценками компании ознакомилось агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сериал, отмечает агентство, выделяется среди других по популярности и относительно низкой стоимости. Проект, по оценке сервиса, собрал $891 млн по степени воздействия - показателе, используемом для измерения эффективности продукта. Производство сериала стоило лишь $21,4 млн - или 2,4 млн за эпизод.

Компания оценивает, что около 132 млн человек посмотрели, как минимум, две минуты "Игры в кальмара" за первые 23 дня, вышедшей 17 сентября. При этом в данных не раскрывается, сколько людей ознакомились с еще большим количеством материала, а сколько досмотрели до конца (процент завершения).

В Netflix полагают, что 89% начавших следить за сериалом провели не менее 75 минут у экрана, а 66% зрителей или 87 млн осилили все эпизоды за первые 23 дня.

Сериал "Игра в кальмара" впервые был выпущен 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию. В новом сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.