Врачи назвали способы борьбы с «суперпростудой»

Врачи рассказали о том, как защититься от так называемой суперпростуды — нового варианта инфекции, который обладает более высокой степенью заразности. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на Национальное агентство по здравоохранению (UKHSA), передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как сообщает издание, граждане Великобритании стали чаще жаловаться на симптомы простуды, похожие на грипп. К этим симптомам врачи относят боль в горле, кашель, насморк, потерю обоняния и вкусовой чувствительности, а также общее недомогание.

При этом данные симптомы протекают в более тяжелой и длительной форме, чем в случае с обычной простудой. Также специалисты указывают на то, что во время коронавируса потеря вкуса и обоняния чаще всего не сопровождается заложенностью носа или насморком.

Чтобы защитить себя от «суперпростуды», медики рекомендуют сократить контакты с посторонними людьми. Также врачи советуют симптоматическое лечение, обильное горячее питье и назальные спреи, которые снижают отеки слизистой носа.