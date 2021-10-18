ООН назвала причину появления новых штаммов коронавируса

Неравномерное распределение вакцин в мире приводит к развитию новых штаммов коронавируса. Об этом в своем Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он отметил, что, помимо увеличения жертв болезни, этот вакцинное неравенство влияет и на продолжение спада мировой экономики.

7 октября Гутерриш призвал богатые страны из «Большой двадцатки» (G20) выделить восемь миллиардов долларов для того, чтобы дать возможность вакцинировать 40 процентов людей во всех странах до конца 2021 года.

В сентябре аналогичную позицию высказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. По его словам, текущее положение дел является «пятном на коллективной совести» человечества. Ранее ВОЗ предупредила об усугублении вакцинного неравенства в мире и заявила, что использование бустерных прививок от COVID-19 усилит неравномерность доступа к препаратам. Она призвала мировое сообщество сосредоточиться на расширении первичной вакцинации высокоприоритетных групп населения в условиях ограниченных поставок.

На данный момент во всем мире введено более 6,65 миллиарда доз вакцины против коронавируса, полностью вакцинированы 36,4 процента людей. При этом более половины мирового населения еще не получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.