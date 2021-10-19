Врачи назвали необычный симптом рака

Британские врачи сообщили, что частая икота может указывать на онкологическое заболевание. Об этом пишет Daily Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что икота может возникнуть из-за чрезмерно быстрого приема пищи, большого количества еды или употребления спиртных напитков. При этом в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», - заявил доктора Хуссейн Абдех. Врачи призывают обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.