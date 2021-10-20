СБ ООН обсудит на заседании ракетные пуски КНДР

Совет Безопасности ООН обсудит в среду в закрытом формате новые ракетные пуски КНДР. Об этом ТАСС сообщили во вторник источники во всемирной организации, передает Trend.

"Завтра будет [обсуждаться] в разделе "разное", - сказал собеседник агентства. Обсуждение вопросов в разделе "разное" проходит без прессы.

Другой источник ТАСС также подтвердил рассмотрение данного вопроса на заседании.

Ранее КНДР подтвердила, что успешно провела 19 октября успешные испытания новой баллистической ракеты подводных лодок.