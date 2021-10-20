СМИ: компания Facebook планирует изменить свое название
Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисом "Инстаграм" и мессенджером WhatsApp, намерена уже на следующей неделе объявить о планах переименования, которое отражало бы концепцию "метавселенной". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал Verge.
По его сведениям, ожидается, что о подобных планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть "Фейсбук" - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы. Информация о новом имени пока не приводится.
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