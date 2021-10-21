ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

В мире 21 октября 2021 00:33 (UTC+04:00)
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра организации по одобрению препаратов для профилактики COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Процесс возобновлен, ожидается завершение", - сообщается в реестре организации по статусу одобрения вакцин от COVID-19.

Отмечается, что ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Кредитные вложения в Азербайджане выросли почти на 1 млрд манатов
Кредитные вложения в Азербайджане выросли почти на 1 млрд манатов
МВФ дал прогноз по годовой инфляции в Азербайджане
МВФ дал прогноз по годовой инфляции в Азербайджане
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Индийский портовый оператор отказался от грузов из Ирана, Пакистана и Афганистана В мире 01:18
"Манчестер Юнайтед" победил "Аталанту" в Лиге чемпионов Спорт 01:03
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения В мире 00:33
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева японской газете Nikkei от 21 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 21 октября Политика 00:01
Минздрав Британии не видит оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным Европа 20 октября 23:24
Президент Ильхам Алиев: 20 октября останется вечным днем Победы как для жителей Зангилана, так и для всего нашего народа Политика 20 октября 23:15
В Москве состоялась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России Политика 20 октября 22:52
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан (ВИДЕО) Политика 20 октября 22:41
SOCAR AQS и Нафтогаз подписали меморандум о взаимопонимании Энергетика 20 октября 22:12
Казахстан и Италия подписали план военного сотрудничества Казахстан 20 октября 21:52
Представители Азербайджана награждены Gold Media Awards International в Турции (ФОТО) Звёздный мир 20 октября 21:50
Президент Ильхам Алиев: После длительного перерыва – 27-летней армянской оккупации Зангилан вернулся на Родину Политика 20 октября 21:42
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии Грузия 20 октября 21:34
Google рассказал о крупной атаке хакеров на YouTube-блогеров В мире 20 октября 21:14
Президент Ильхам Алиев: Начался процесс подачи в суд на иностранные компании, принимавшие участие в незаконной эксплуатации Вежнелинского золотого месторождения Политика 20 октября 20:51
Президент Ильхам Алиев: В Зангилане будут созданы современный транспортно-логистический центр, вся инфраструктура Политика 20 октября 20:39
Президент Ильхам Алиев: Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого Политика 20 октября 20:29
Президент Ильхам Алиев: Мы укрепили нашу армию, экономику, расширили международные позиции и добились желаемого Политика 20 октября 20:23
Президент Ильхам Алиев: Это – наша общая победа, победа азербайджанского народа Политика 20 октября 20:14
Президент Ильхам Алиев: Постараемся в начале следующего, а может, в конце нынешнего года начать переселение зангиланцев в Зангилан Политика 20 октября 20:07
В Азербайджане глава информационного портала вымогал деньги у должностных лиц Общество 20 октября 20:01
Сила и красота голоса – в Баку презентована антология оперного искусства (ФОТО) Культура 20 октября 19:41
Давид Бабаян находится в Москве исключительно с частным визитом - заявление посольства Азербайджана Политика 20 октября 19:17
Названы банки - лидеры Узбекистана по объему депозитов Узбекистан 20 октября 18:38
Возобновляется деятельность Баситчайского государственного природного заповедника - Распоряжение Политика 20 октября 18:27
Агентство по развитию МСБ представлено специальным стендом на выставке Rebuild Karabakh в Баку (ФОТО) Экономика 20 октября 18:25
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США Политика 20 октября 18:12
Российский экспорт в Туркменистан превысил $500 млн Бизнес 20 октября 18:10
Денежные переводы в Грузию превысили инвестиции на 81 процент Грузия 20 октября 18:08
Порты Турции приняли более 4 тыс. судов Турция 20 октября 18:07
64 образца меда на ярмарке не соответствовали показателям качества - Агентство пищевой безопасности Азербайджана Общество 20 октября 17:59
Пристройка к дому – как получить купчую? Консультации специалистов 20 октября 17:56
Выделены средства на подготовку генплана города Зангилан - Распоряжение Политика 20 октября 17:56
Жемчужины из репертуара Рашида Бейбутова представлены в рамках международного фестиваля (ФОТО) Культура 20 октября 17:51
Новый спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву в ноябре США 20 октября 17:45
Эту композицию выбрали матери и супруги шехидов – народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 20 октября 17:44
Избран новый глава правления Гильдии продюсеров Азербайджана Культура 20 октября 17:41
Молодежь азербайджанской диаспоры обратилась в международные организации в связи с военными преступлениями Армении Политика 20 октября 17:34
В кабмине ФРГ сообщили, что ситуацию с ценами на газ обсудят на саммите ЕС Европа 20 октября 17:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангилана Политика 20 октября 17:31
Кредитные вложения в Азербайджане выросли почти на 1 млрд манатов Финансы 20 октября 17:31
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Зангилан" Политика 20 октября 17:30
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента цифровой подстанции в Зангилане Политика 20 октября 17:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в воинской части ГПС в Зангилане Политика 20 октября 17:27
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта Политика 20 октября 17:25
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане Политика 20 октября 17:24
Будет увеличено число поездов, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт (ФОТО) Общество 20 октября 17:24
За прошедший год «Волонтеры Azercell» порадовали тысячи семей! ИКТ 20 октября 17:22
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 20 октября 17:20
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 октября 17:18
Продолжаются тактико-специальные учения сил спецназа Азербайджана (ВИДЕО) Политика 20 октября 16:53
В Азербайджане стали гораздо меньше болеть другими респираторными заболеваниями - главный инфекционист Общество 20 октября 16:41
Посол КР призвал Иран инвестировать в строительство крупных и малых ГЭС в Кыргызстане Экономика 20 октября 16:38
Азербайджанские кулинары – они сражались за Родину (ФОТО) Социум 20 октября 16:38
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 20 октября 16:37
В Азербайджане выявлено еще 2 303 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 010 человек Общество 20 октября 16:34
Производство продукции в металлургической промышленности Азербайджана выросло более чем на треть Экономика 20 октября 16:34
В осенне-зимний период ожидается рост инфицирования COVID-19 - минздрав Азербайджана Общество 20 октября 16:25
Минздрав Азербайджана о возможности приостановки очных занятий в школах Общество 20 октября 16:15
Эксперт-специалист минздрава Азербайджана о побочных эффектах от вакцины от COVID-19 Общество 20 октября 16:03
Симптомы коронавируса изменились - главный инфекционист Азербайджана Общество 20 октября 15:55
Саудовская Аравия обсуждает с США нормализацию отношений с Израилем США 20 октября 15:52
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов почти на 20% Энергетика 20 октября 15:40
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО) Общество 20 октября 15:38
Звезда сериала "Kurtlar Vadisi" с супругой приехал в Баку (ФОТО) Культура 20 октября 15:30
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 160 человек Общество 20 октября 15:29
Производство стройматериалов в Азербайджане выросло более чем на 70% Строительство 20 октября 15:28
Иран запретил своим гражданам осуществлять незаконные грузоперевозки в Карабахский регион Азербайджана Политика 20 октября 15:19
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку ИКТ 20 октября 15:15
Основатель Augustus Intelligence погиб при крушении вертолета в ФРГ Европа 20 октября 15:15
Туркменистан присоединился к проекту "Тюркский мир" (Turkic.World) Политика 20 октября 15:11
Обнародован дебит источников термальных вод в Кяльбаджарском районе и городе Шуша Энергетика 20 октября 14:53
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло более чем на 500 млн манатов Экономика 20 октября 14:43
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 20 октября 14:12
Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ Политика 20 октября 14:07
Управление дорожной полиции города Баку будет пристально следить за водителями, паркующимися на тротуарах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 20 октября 14:03
Экспорт азербайджанской нефти в Турцию превысил 400 млн тонн Энергетика 20 октября 13:49
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ незначительно вырос Экономика 20 октября 13:42
Армения должна предпринять действенные шаги в вопросе открытия коммуникаций – Джейхун Байрамов Политика 20 октября 13:39
Азербайджан является стратегическим партнером Хорватии - министр Политика 20 октября 13:34
Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования - Джейхун Байрамов Политика 20 октября 13:25
Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан Грузия 20 октября 13:21
В Баку еще один автобусный маршрут передан в ведение ООО BakuBus Общество 20 октября 13:15
Как танцор Филармонии стал героем Карабахской войны – рассказ воина (ВИДЕО,ФОТО) Социум 20 октября 13:11
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов Политика 20 октября 13:05
В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана Политика 20 октября 13:03
Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15% Экономика 20 октября 13:00
МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов Политика 20 октября 13:00
bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока Энергетика 20 октября 12:53
В России за сутки умерли 1 028 пациентов с коронавирусом Россия 20 октября 12:47
В помощь ритейлеру: как повысить прибыль и экономить миллионы с помощью кассовой системы Бизнес 20 октября 12:45
В Баку завтра будет до 17 градусов тепла Общество 20 октября 12:41
В Азербайджане обвиняемый в мошенничестве бывший судья арестован в зале суда Общество 20 октября 12:34
Названы сроки завершения строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» Энергетика 20 октября 12:32
Коронавирус в Израиле: Менее 17 тысяч зараженных, около 350 в тяжелом состоянии Израиль 20 октября 12:26
Экспорт азербайджанской нефти в Индию превысил 1 млрд тонн Энергетика 20 октября 12:24
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахе Происшествия 20 октября 12:23
Производство химпродукции в Азербайджане превысило 470 млн тонн Экономика 20 октября 12:17
Фонд Гейтса выделит до $120 млн на таблетки от COVID-19 для стран с низкими доходами США 20 октября 12:15
Все новости