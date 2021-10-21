ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, следует из реестра организации по одобрению препаратов для профилактики COVID-19, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Процесс возобновлен, ожидается завершение", - сообщается в реестре организации по статусу одобрения вакцин от COVID-19.
Отмечается, что ожидаемая дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ всех необходимых данных и завершения последующей инспекции.
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