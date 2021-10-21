В работе Netflix произошел сбой

Неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 43% пользователей, обративших внимание на неполадки, сообщили о проблемах в работе сайта, 34% испытывает сложности с просмотром видео, а 22% отметили сбои в работе приложения.