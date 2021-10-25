В результате вооруженных столкновений в Герате погибли не менее 17 человек
Не менее 17 человек, включая женщин и детей, погибли в результате вооруженных столкновений между формированиями движения "Талибан" и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана.
Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии местная газета Ettelaat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, перестрелка на улицах города началась в обеденное время и продолжалась в течение всего дня. Среди погибших семь детей и три женщины. Помимо этого, несколько мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу. Как уточняет издание, это первые подобные вооруженные столкновения в Герате, после того как 12 августа контроль над городом установили талибы.
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