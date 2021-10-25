Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе терроризмом и изменением климата

В мире 25 октября 2021 08:40 (UTC+04:00)
Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе терроризмом и изменением климата

Международное сообщество должно сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами, в частности с терроризмом, изменением климата и угрозами в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места Китая в ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны укреплять взаимодействие, вместе противостоять различного рода глобальным вызовам, стоящим перед человечеством", - приводит его слова CCTV.

Как сказал Си Цзиньпин, региональные споры, а также такие глобальные вопросы, как терроризм, изменение климата, кибербезопасность, биологическая безопасность и другие, могут быть решены только путем формирования инклюзивного глобального управления и эффективных многосторонних механизмов, а также более активного межрегионального сотрудничества.

"Изменение климата - это серьезный сигнал, который природа подала человечеству", - продолжил председатель КНР. "Страны всего мира должны предпринимать реальные действия для защиты природы, стимулирования зеленого восстановления, зеленого производства и экологически чистого потребления, содействовать формированию здорового образа жизни, формированию гармоничной модели сосуществования человека и природы, а также способствовать тому, чтобы окружающая среда была неиссякаемым источником устойчивого развития", - указал он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
IFC о путях диверсификации экономики Азербайджана
IFC о путях диверсификации экономики Азербайджана
Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив)
Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив)
IFC будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане - региональный менеджер
IFC будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане - региональный менеджер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан импортировал из Турции кожаные изделия на сумму свыше $100 млн Турция 09:08
В Турции за 9 месяцев зарегистрировано до 180 компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:04
Новая реальность, созданная Азербайджаном в регионе: Зангезурский коридор Политика 08:55
Военные окружили дом премьер-министра Судана Другие страны 08:53
Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе терроризмом и изменением климата В мире 08:40
IFC о путях диверсификации экономики Азербайджана Финансы 08:18
Производство нефтехимии в Иране выросла на 8% в первом полугодии Иран 08:15
В Грузии произошло землетрясение Грузия 08:03
Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:47
Маск заявил, что Tesla откладывает тестирование новой версии автопилота из-за неполадок США 07:16
Глава Южной Кореи сообщил о возвращении страны к нормальной жизни после пандемии в ноябре Другие страны 06:40
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек Турция 06:08
В Туркменистане введен в эксплуатацию первый этап кольцевой энергосистемы Туркменистан 05:36
В результате вооруженных столкновений в Герате погибли не менее 17 человек В мире 05:04
Китай планирует запустить спутник дистанционного зондирования Земли Другие страны 04:35
Шестнадцать человек эвакуировали с горящего контейнеровоза у берегов Канады Другие страны 04:03
Первую пару созданных специально для Майкла Джордана кроссовок Nike продали за $1,47 млн США 03:30
Умер актер из сериала «Друзья» В мире 02:57
На юге Италии из-за непогоды закрывают школы, парки и пункты вакцинации Европа 02:26
Генсек ООН рассказал о плане по вакцинации 70% населения планеты В мире 01:57
Дубль Суареса принес "Атлетико" ничью в матче чемпионата Испании Спорт 01:26
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом Звёздный мир 01:14
Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1" Спорт 01:01
Не менее четырех человек погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре Другие страны 00:41
Исполнительная власть Нефтчалинского района опровергла информацию о ДТП с участием главы ИВ Общество 00:19
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News от 25 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:15
Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев обьявил об освобождении города Губадлы Политика 00:10
Хроника Победы: 25 октября Политика 00:01
Мощный шторм обрушился на берег Северной Калифорнии США 24 октября 23:33
Над резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника Европа 24 октября 23:13
На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PПК Турция 24 октября 22:49
В Минздраве Грузии объяснили рост заболеваемости COVID низкими темпами вакцинации Грузия 24 октября 22:22
Экспорт фисташек из Ирана вырос до 420 миллионов долларов Иран 24 октября 22:03
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 в матче чемпионата Англии Спорт 24 октября 21:50
16,03 млн. избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана Узбекистан 24 октября 21:44
Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании Спорт 24 октября 21:06
Офицеры ВМС Азербайджана успешно прошли курс стажировки в Турции (ФОТО) Политика 24 октября 21:04
Минобороны Азербайджана представило видеосводку по итогам деятельности за неделю (ВИДЕО) Политика 24 октября 20:50
Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив) Финансы 24 октября 20:25
Отношения между Ираном и Азербайджаном продолжатся на основе взаимоуважения - глава МИД Политика 24 октября 20:17
ЕС планирует возобновить работу дипмиссии в Кабуле в течение месяца Европа 24 октября 20:02
Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" кормящих матерей Россия 24 октября 19:39
Голосование на выборах президента Узбекистана завершилось Узбекистан 24 октября 19:11
Премьер-министр Грузии обещал не допустить обязательной вакцинации в стране Грузия 24 октября 18:43
Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" (ФОТО/ВИДЕО) Энергетика 24 октября 18:32
Германия не поможет США в военном конфликте с КНР Европа 24 октября 18:11
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 24 октября 17:34
В Азербайджане выявлено еще 2 036 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 045 человек Общество 24 октября 17:24
Явка на выборах на пост президента в Узбекистане превысила 70% Узбекистан 24 октября 17:21
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 170 человек Общество 24 октября 16:58
Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности почти наполовину Турция 24 октября 16:45
Бывшая сотрудница Facebook призвала компанию отказаться от планов по сквозному шифрованию В мире 24 октября 16:40
Песков отметил, что для РФ нет ничего страшного в отказе от отношений с НАТО Россия 24 октября 16:17
Назван показатель явки избирателей в рамках президентских выборов в Узбекистане Узбекистан 24 октября 15:50
В Грузии выявлено 3436 новых случаев коронавируса, выздоровели 4483 инфицированных Грузия 24 октября 15:36
США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить ракетные пуски США 24 октября 14:43
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла Общество 24 октября 14:07
Великобритания и ЕС продолжат обсуждать статус Северной Ирландии после Brexit Европа 24 октября 13:23
В России за сутки выявили 35 660 новых случаев коронавируса Россия 24 октября 12:59
"Формула власти": Михаил Гусман о личности Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (ВИДЕО) Туркменистан 24 октября 12:34
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе (ВИДЕО) Политика 24 октября 11:59
Наблюдатели от СНГ пока не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана Узбекистан 24 октября 11:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан (ФОТО) Политика 24 октября 11:12
В Кыргызстане за сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19 Кыргызстан 24 октября 10:43
Число погибших в результате ДТП в России увеличилось до шести Россия 24 октября 09:55
В США Минздрав выяснил, какие знаки зодиака охотнее вакцинируются США 24 октября 09:12
Найдено древнейшее стадо динозавров В мире 24 октября 08:54
Голосование на выборах президента началось в Узбекистане Узбекистан 24 октября 08:37
Пять человек погибли в результате тяжелого ДТП в России Россия 24 октября 08:18
IFC будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане - региональный менеджер Финансы 24 октября 08:00
Импорт автомобилей в Азербайджан в январе-сентябре вырос почти наполовину Транспорт 24 октября 08:00
Российская компания реализует в Баку проект микромобильного транспорта Транспорт 24 октября 08:00
Авария произошла на автогонках в США, есть погибшие США 24 октября 07:46
Франция призвала НАТО смириться с перспективой общеевропейской армии Европа 24 октября 07:28
Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 24 октября 07:02
Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме о Барби Звёздный мир 24 октября 06:37
Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии Другие страны 24 октября 06:14
Запуск ракеты Ariane-5 снова отменили из-за технических проблем Европа 24 октября 05:42
Рейтинг Байдена рекордно упал США 24 октября 05:25
США работают над переселением более 55 тыс. афганских беженцев США 24 октября 05:01
В Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны Другие страны 24 октября 04:37
Байден отложил рассекречивание данных об убийстве Кеннеди США 24 октября 04:18
Tesla подняла на $5 тыс. цену на флагманские модели В мире 24 октября 03:53
В Германии зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID-19 Европа 24 октября 03:28
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1" Спорт 24 октября 03:00
Раскрыт секретный режим компьютеров Apple В мире 24 октября 02:41
Джонсон призвал население сделать третью прививку от коронавируса Европа 24 октября 02:16
В Узбекистане пройдут президентские выборы Узбекистан 24 октября 01:59
Британские военные вывезли 102 афганских беженцев из граничащих с Афганистаном стран В мире 24 октября 01:26
НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике Европа 24 октября 00:54
40 тыс. человек вышли на манифестации во Франции Европа 24 октября 00:25
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете "Фигаро" от 24 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 октября 00:10
Хроника Победы: 24 октября Политика 24 октября 00:01
Глава МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с группой «4+1» по ядерной сделке Ядерная программа 23 октября 23:58
Путин пригласил премьер-министра Израиля в Россию Россия 23 октября 23:46
Более 2 тыс. мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США США 23 октября 23:27
Узбекистан и Туркменистан создадут комиссию по развитию транспортно-транзитного сообщения Узбекистан 23 октября 22:50
Врачи настаивают на переводе Саакашвили в клинику гражданского сектора Грузия 23 октября 22:42
Армения: многочисленные угрозы национализма издалека - французское издание Армения 23 октября 22:27
Непривитые могут болеть COVID-19 каждые 16 месяцев В мире 23 октября 22:18
Все новости