Зафиксирован самый длительный случай COVID-19

Специалисты Национального института здоровья в США зафиксировали самый длительный подтвержденный случай COVID-19 у пациента, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru". Отмечается, что женщина проболела 355 дней.

47-летнюю женщину госпитализировали с коронавирусом в мае 2020 года. У нее была повышенная температура и кашель. Симптомы инфекции у нее проявились за 11 дней до того, как она оказалась в больнице. Кроме того, ранее женщина болела лимфомой, но полностью вылечилась от нее после прохождения клеточной терапии. Однако, как выяснилось позже, терапия привела к тому, что ее иммунная система почти полностью лишилась B-клеток, в которых нуждается организм, который борется с инфекциями.

Медики пытались вылечить пациентку, давая ей кислород и плазму крови переболевших COVID-19. Через месяц ее температура снизилась до 37°C, а симптомы простуды стали слабее. Было принято решение выписать женщину из больницы, однако дома она продолжала получать кислород. При этом, пациентка каждый месяц сдавала тесты на коронавирус, которые постоянно оказывались положительными.

В марте 2021 года концентрация инфекции в ее организме снова повысилась, из-за чего было принято решение вернуть женщину в больницу. Ее продолжили лечить плазмой переболевших с высоким содержанием антител. Кроме того, ей назначили противовирусный препарат — ремдесивир. В результате лечения пациентке удалось полностью выздороветь.